"Маладыя таленты Беларусі" - Агентство теленовостей раскроет "мелографию" одного из крупнейших конкурсов страны

"Маладыя таленты Беларусі" - 10 лет на волне! Агентство теленовостей 11 мая раскроет "мелографию" одного из крупнейших конкурсов страны и зарубежья. Проект Белтелерадиокомпании помогает взлететь на первые строчки ротации на главной FM-волне. Почему вместо большого концерт-холла прослушивают в студии Дома радио? Как выбирают лучших среди скрипок, цимбал и домры? Поет ли платье? Способна ли деревенская школа переиграть продюсерские центры столицы? Узнаете уже завтра после "Панорамы".