"Маладыя таленты Беларусі" готовятся дать классику у ратуши в День Независимости

Лауреаты и обладатели Гран-при радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"! - детища Белтелерадиокомпании - готовятся дать классику у ратуши!

Лидия Заблоцкая - в эпицентре праздничных гуляний.

Здесь как раз минчанам и гостям столицы мы предложим поставить "гуляние" на паузу и в 8 вечера поистине насладиться филигранной игрой молодых виртуозов. Все это не красного словца ради. Где еще увидишь, как под сопровождение Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании 10-летний музыкант играет Вивальди! Исключительно живой звук! Днем прошла репетиция.

Классическое действо, которое будут творить молодые музыканты и певцы, рассчитано на два часа. Здесь сам Марчелло будет буквально на разогреве у белорусских композиторов Захлевного и Атрашкевич. Артисты исполнят и танец из "Полесской сюиты" Глебова, вспомнят забытый вальс из джазовой сюиты Шостаковича, замахнутся и на сочинения самих Радзивиллов и даже помогут зрителям хотя бы ушами прикоснуться к атмосфере Венеции 18 века!

25 номеров, которые не выйдут за пределы классических канонов.