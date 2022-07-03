ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Маладыя таленты Беларусі" готовятся дать классику у ратуши в День Независимости

Лауреаты и обладатели Гран-при радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"! - детища Белтелерадиокомпании - готовятся дать классику у ратуши!

Лидия Заблоцкая - в эпицентре праздничных гуляний.

Здесь как раз минчанам и гостям столицы мы предложим поставить "гуляние" на паузу и в 8 вечера поистине насладиться филигранной игрой молодых виртуозов. Все это не красного словца ради. Где еще увидишь, как под сопровождение Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании 10-летний музыкант играет Вивальди! Исключительно живой звук! Днем прошла репетиция.

Классическое действо, которое будут творить молодые музыканты и певцы, рассчитано на два часа. Здесь сам Марчелло будет буквально на разогреве у белорусских композиторов Захлевного и Атрашкевич. Артисты исполнят и танец из "Полесской сюиты" Глебова, вспомнят забытый вальс из джазовой сюиты Шостаковича, замахнутся и на сочинения самих Радзивиллов и даже помогут зрителям хотя бы ушами прикоснуться к атмосфере Венеции 18 века!

25 номеров, которые не выйдут за пределы классических канонов.

Каждый из талантов получил путевку на сцену у ратуши благодаря радиоконкурсу, который давно идет в социальном режиме. Он совершенно бесплатный для участия, но и крайне престижный. За его результатами следит сам Президент! Лауреаты - потенциальные обладатели премий спецфонда Президента! Теперь подарок от талантов, нашего духовного будущего в День Независимости!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все