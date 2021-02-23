"Маладыя таленты Беларусі" готовятся к десятому сезону

Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону. Имиджевый проект медиахолдинга ежегодно выступает площадкой для поощрения юных вокалистов и инструменталистов. Многие победители конкурса прошлых сезонов стали стипендиатами специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Ну а главный приз музыкального марафона – это, конечно, право активной ротации в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Юбилейные "Таленты" не ограничатся прослушиваниями в большой студии Дома радио, в программе творческие встречи с теми, кому когда-то покорился конкурс, а также представителями музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании. Если не хотите пропустить старт приема заявок, подписывайтесь на официальный телеграм-аккаунт Первого национального канала Белорусского радио.



