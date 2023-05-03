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"Маладыя таленты Беларусі" продолжают покорять жюри своим вокалом - имена финалистов станут известны 5 мая

Имена всех финалистов радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" станут известны уже в пятницу, 5 мая. На этой неделе продолжаются прослушивания в последней во втором этапе и самой многочисленной номинации - "Эстрадный вокал. Солисты". Почти две сотни участников от 10 до 21 года со всех уголков страны борются за проход в третий тур конкурса.

Победителей проекта назовут после 25 мая. Помимо дипломов и памятных призов от Первого Национального, молодым талантам выпадет возможность услышать себя в эфире главного радиоканала страны.

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