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"Маладыя таленты Беларусі" продолжают покорять жюри своим вокалом - имена финалистов станут известны 5 мая
Имена всех финалистов радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" станут известны уже в пятницу, 5 мая. На этой неделе продолжаются прослушивания в последней во втором этапе и самой многочисленной номинации - "Эстрадный вокал. Солисты". Почти две сотни участников от 10 до 21 года со всех уголков страны борются за проход в третий тур конкурса.
Победителей проекта назовут после 25 мая. Помимо дипломов и памятных призов от Первого Национального, молодым талантам выпадет возможность услышать себя в эфире главного радиоканала страны.
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