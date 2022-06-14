"Маладыя таленты Беларусі" спелись с симфоническим оркестром

Мне было очень легко, потому что я знал свой текст произведения. В оркестре сидят профессионалы, они играют все безупречно, отлично. Замечательный дирижер, очень хорошо все спланировано, все хорошо по звуку, по балансу. И мне очень понравилось. И мне легко именно с теми вот людьми, когда ты находишься с ними общий язык и играешь вместе.

Илья Нестерович, лауреат радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"