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"Маладыя таленты Беларусі" спелись с симфоническим оркестром
"Маладыя таленты Беларусі" cегодня спелись с симфоническим оркестром. По итогам 11-го радиоконкурса лауреаты получили возможность стать "первой скрипкой". Результаты творческой коллаборации записали в формате концерта. Специально для музыкантов самый масштабный телепавильон страны превратился в классические подмостки.
Отрывки концертов Вивальди и Гальяно - в живом исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Внимание 10 камер на площадке - пассажам молодых артистов. Из 66 лауреатов в телеконцерте услышим три десятка талантов.
Выбирали программу, руководствуясь принципом концертности, скажем так. Концерт - это настоящий праздник, поэтому произведения должны быть разнообразные. Они должны быть легкими для восприятия, для того, чтобы программа была более интересная, разнообразная, показала весь возрастной диапазон наших лауреатов, мы пригласили в концерт, конечно же, и лауреатов младшей возрастной категории, средней возрастной категории. Наверное, это будут для зрителя самые трогательные моменты, когда совсем юные музыканты, десятилетние музыканты играют в сопровождении такого серьезного коллектива.
Мне было очень легко, потому что я знал свой текст произведения. В оркестре сидят профессионалы, они играют все безупречно, отлично. Замечательный дирижер, очень хорошо все спланировано, все хорошо по звуку, по балансу. И мне очень понравилось. И мне легко именно с теми вот людьми, когда ты находишься с ними общий язык и играешь вместе.
Телеверсии концертов увидят зрители "Беларусь 3". 2 июля споют победители в номинации "эстрадный вокал", а в День Независимости - в эфире симфонические дуэты.
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