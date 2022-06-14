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"Маладыя таленты Беларусі" спелись с симфоническим оркестром

"Маладыя таленты Беларусі" cегодня спелись с симфоническим оркестром. По итогам 11-го радиоконкурса лауреаты получили возможность стать "первой скрипкой". Результаты творческой коллаборации записали в формате концерта. Специально для музыкантов самый масштабный телепавильон страны превратился в классические подмостки.

Отрывки концертов Вивальди и Гальяно - в живом исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Внимание 10 камер на площадке - пассажам молодых артистов. Из 66 лауреатов в телеконцерте услышим три десятка талантов.

Выбирали программу, руководствуясь принципом концертности, скажем так. Концерт - это настоящий праздник, поэтому произведения должны быть разнообразные. Они должны быть легкими для восприятия, для того, чтобы программа была более интересная, разнообразная, показала весь возрастной диапазон наших лауреатов, мы пригласили в концерт, конечно же, и лауреатов младшей возрастной категории, средней возрастной категории. Наверное, это будут для зрителя самые трогательные моменты, когда совсем юные музыканты, десятилетние музыканты играют в сопровождении такого серьезного коллектива.
Татьяна Якушева, автор радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"


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Мне было очень легко, потому что я знал свой текст произведения. В оркестре сидят профессионалы, они играют все безупречно, отлично. Замечательный дирижер, очень хорошо все спланировано, все хорошо по звуку, по балансу. И мне очень понравилось. И мне легко именно с теми вот людьми, когда ты находишься с ними общий язык и играешь вместе.
Илья Нестерович, лауреат радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Телеверсии концертов увидят зрители "Беларусь 3". 2 июля споют победители в номинации "эстрадный вокал", а в День Независимости - в эфире симфонические дуэты.

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