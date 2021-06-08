"Маладыя таленты Беларусі" выступят с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании

"Маладыя таленты Беларусі" теперь и в телеэфире. Команда Белтелерадиокомпании готовит сразу два концерта с участием лауреатов юбилейного форума.

Съемки гала-шоу прошли в самой большой телестудии страны на Макаенка, 9. 600 метров пространства переформатировали в зал оперного театра за счет графики и света. В таких интерьерах пройдут выступления лауреатов-инструменталистов и академических вокалистов без использования фонограмм, а под сопровождение симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Для большинства конкурсантов опыт выступления в дуэте с оркестром первый.