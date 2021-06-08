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"Маладыя таленты Беларусі" выступят с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании
"Маладыя таленты Беларусі" теперь и в телеэфире. Команда Белтелерадиокомпании готовит сразу два концерта с участием лауреатов юбилейного форума.
Съемки гала-шоу прошли в самой большой телестудии страны на Макаенка, 9. 600 метров пространства переформатировали в зал оперного театра за счет графики и света. В таких интерьерах пройдут выступления лауреатов-инструменталистов и академических вокалистов без использования фонограмм, а под сопровождение симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Для большинства конкурсантов опыт выступления в дуэте с оркестром первый.
Для эстрадных солистов и вокальных групп - отдельный сценарный план. Их выступления с ярким графическим оформлением и клиповой съемкой войдут в отдельный концерт. Номера телезрители увидят объективами девяти камер передвижной телевизионной станции. Оба гала-концерта покажут в эфире телеканала "Беларусь 3" в День Независимости.
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