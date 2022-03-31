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"Маладыя таленты Беларусі" завершают прием заявок
Стоп! Прослушано! "Маладыя таленты Беларусі" определились с шорт-листом участников музыкальных баталий. Сегодня 11-й Республиканский творческий радиоконкурс закрывает прием заявок. Статус - лучший исполнитель страны - разыграют более 130 человек. Музыкальное посвящение Году исторической памяти традиционно на Первом национальном канале Белорусского радио. Имена триумфаторов узнаем в мае, ну а пока кандидатуры, услышавшие "да" по итогам видеопрослушиваний, ждет полоса препятствий в три тура. Очная ставка с жюри в Большой студии Дома радио, зазвучат вокалисты и совместно с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Штурмовать сцену форума конкурсанты в возрасте от 10 до 25 лет будут в семи номинациях: от академического сольного вокала до инструментальной музыки оркестров.
Конкурс "Маладыя таленты Беларусі", который проводит Белтелерадиокомпания, важен тем, что он статусный и для эстрадников, и для академистов, и самое главное - для народников. Потому что я не могу вспомнить конкурсов, на которых могут по-настоящему состязаться представители народного направления. Вот для такого направления придумана такая категория, как "Спадчына".
Главный бонус для лауреатов "талентаў" - ротации на FM-волнах. Также призеры Республиканского творческого радиоконкурса традиционно пополняют список стипендиатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.
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