"Маладыя таленты Беларусі" завершают прием заявок

Конкурс "Маладыя таленты Беларусі", который проводит Белтелерадиокомпания, важен тем, что он статусный и для эстрадников, и для академистов, и самое главное - для народников. Потому что я не могу вспомнить конкурсов, на которых могут по-настоящему состязаться представители народного направления. Вот для такого направления придумана такая категория, как "Спадчына".

Елена Атрашкевич, член жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", председатель Белорусского союза композиторов