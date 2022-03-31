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"Маладыя таленты Беларусі" завершают прием заявок

Стоп! Прослушано! "Маладыя таленты Беларусі" определились с шорт-листом участников музыкальных баталий. Сегодня 11-й Республиканский творческий радиоконкурс закрывает прием заявок. Статус - лучший исполнитель страны - разыграют более 130 человек. Музыкальное посвящение Году исторической памяти традиционно на Первом национальном канале Белорусского радио. Имена триумфаторов узнаем в мае, ну а пока кандидатуры, услышавшие "да" по итогам видеопрослушиваний, ждет полоса препятствий в три тура. Очная ставка с жюри в Большой студии Дома радио, зазвучат вокалисты и совместно с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Штурмовать сцену форума конкурсанты в возрасте от 10 до 25 лет будут в семи номинациях: от академического сольного вокала до инструментальной музыки оркестров.

Конкурс "Маладыя таленты Беларусі", который проводит Белтелерадиокомпания, важен тем, что он статусный и для эстрадников, и для академистов, и самое главное - для народников. Потому что я не могу вспомнить конкурсов, на которых могут по-настоящему состязаться представители народного направления. Вот для такого направления придумана такая категория, как "Спадчына".
Елена Атрашкевич, член жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", председатель Белорусского союза композиторов

Главный бонус для лауреатов "талентаў" - ротации на FM-волнах. Также призеры Республиканского творческого радиоконкурса традиционно пополняют список стипендиатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

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