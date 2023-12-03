Малащенко: Машиностроение Беларуси движется опережающими темпами и показывает достойные образцы техники

Олег Малащенко напомнил, что на переговорах в Минске Президент Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсуждали цифру в 1 млрд, которую должны были достигнуть к 2025 году, но он надеется, что этапланка будет взятауже в нынешнем году.

На встрече делегации Ленинградской области с Президентом Беларуси плотно обсуждалсяи вопрос взаимодействия. "Открылись новые направления, о которых раньше и речи не вели. С учетом тех санкций, которые есть на сегодняшний день, со стороны Беларуси мы активно получаем технику, - отметил Малащенко. - По технике по сравнению с предыдущим годом мы уже выросли фактически на 50 %. В прошлом году было чуть более 100 единиц, в этом году уже по сельскому хозяйству субсидировали 139 единиц техники. Расширилась номенклатура самой техники".