Малащенко о сотрудничестве с Беларусью: Подставив друг другу плечо, вместе мы можем создавать хороший продукт

Союзная повестка звучала на неделе. Белорусская делегация работала в Ленинградской области. Наша страна - партнер номер один для этого российского региона. По итогам года готовимся фиксировать товарооборот более чем в миллиард рублей.



За этой цифрой и крепкая дружба. Сообща запускаем проекты по импортозамещению, обмениваемся продуктами питания, строим объекты любой сложности и воспитываем молодежь в духе патриотизма.



О том, где еще полезны друг другу и почему сегодня важно быть вместе, корреспондент АТН Антон Малюта поговорил с вице-губернатором Ленобласти Олегом Малащенко. Он, к слову, тоже белорус - родился на Гомельщине в семье работников сельского хозяйства. Поэтому не понаслышке знает: у нашей страны можно многому поучиться (видео).



