Малащенко: В 2023 году благодаря белорусским семенам Ленинградская область получила первую продовольственную пшеницу

Ленинградская область в 2023 году получила первую продовольственную пшеницу благодаря белорусским семенам. Об этом в программе "Главный эфир" рассказал зампредседателя правительстваЛенинградской области России Олег Малащенко.

На сегодняшний день потенциал для работы Республики Беларусь и Ленинградской области - это увеличение объемов в разы, считает вице-губернатор. "Мир ждет качественный продукт, а Россия сегодня является лидером по производству зерновых", - отметил Малащенко.

По его словам, на северо-западе области есть значительное количество земель с непростым климатом, и в регионе ориентируются на опыт Республики Беларусь. В 90-е годыстрана не производила фактически ни одной тонны продовольственной пшеницы, а сегодня республика закрывает потребности в продовольственной пшенице в полном объеме. "Ленинградская область в этом году получила первую продовольственную пшеницу благодаря семенам, которые привезли из Республики Беларусь, - отметил российский чиновник. - То есть даже в нашем климате появляется продовольственная пшеница".

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Олег Малащенко подчеркнул, что если кто-то уходит с рынка, то его тут же замещают. "И войти кому-то на этот рынок будет невозможно, потому чтоушел, так ушел", - заявил он.

Касаясь темы перевалки грузов, онотметил, что нагрузка на порты Ленинградской области значительно возросла."Прибалтийские республики, к сожалению, показали себя с худшей стороны, не по-партнерски. Обратно к ним точно уже не вернутся, как только перенастроится пассажиропоток, а он уже перенастроился, пассажиропоток будет проходить через Ленинградскую область, - высказал уверенность Малащенко. - Для того чтобы самостоятельно переваливать грузы, нужно расшивать железную дорогу, потому что значительно увеличится грузопоток. Я уверен, что это даст колоссальный импульс".