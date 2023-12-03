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Малащенко: В 2023 году благодаря белорусским семенам Ленинградская область получила первую продовольственную пшеницу
Ленинградская область в 2023 году получила первую продовольственную пшеницу благодаря белорусским семенам. Об этом в программе "Главный эфир" рассказал зампредседателя правительстваЛенинградской области России Олег Малащенко.
На сегодняшний день потенциал для работы Республики Беларусь и Ленинградской области - это увеличение объемов в разы, считает вице-губернатор. "Мир ждет качественный продукт, а Россия сегодня является лидером по производству зерновых", - отметил Малащенко.
По его словам, на северо-западе области есть значительное количество земель с непростым климатом, и в регионе ориентируются на опыт Республики Беларусь. В 90-е годыстрана не производила фактически ни одной тонны продовольственной пшеницы, а сегодня республика закрывает потребности в продовольственной пшенице в полном объеме. "Ленинградская область в этом году получила первую продовольственную пшеницу благодаря семенам, которые привезли из Республики Беларусь, - отметил российский чиновник. - То есть даже в нашем климате появляется продовольственная пшеница".
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Олег Малащенко подчеркнул, что если кто-то уходит с рынка, то его тут же замещают. "И войти кому-то на этот рынок будет невозможно, потому чтоушел, так ушел", - заявил он.
Касаясь темы перевалки грузов, онотметил, что нагрузка на порты Ленинградской области значительно возросла."Прибалтийские республики, к сожалению, показали себя с худшей стороны, не по-партнерски. Обратно к ним точно уже не вернутся, как только перенастроится пассажиропоток, а он уже перенастроился, пассажиропоток будет проходить через Ленинградскую область, - высказал уверенность Малащенко. - Для того чтобы самостоятельно переваливать грузы, нужно расшивать железную дорогу, потому что значительно увеличится грузопоток. Я уверен, что это даст колоссальный импульс".
"Беларусь и Ленинградская область всегда держались вместе. На сегодняшний день убедились, что ближе партнера, который никогда не подведет, в каких бы тяжелых ситуациях мы не находились, нет. Эта дружба проверена годами. И последние испытания, которые мы с вами проходили, убедили, что, подставив друг другу плечо, вместе мы можем создавать хороший продукт. Мы становимся сильнее, и с нами считаются. Поэтому у нас просто нет другой судьбы", - подытожил зампредседателя правительстваЛенинградской области России.
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