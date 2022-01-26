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Мальчик с российского хутора в Краснодарском крае написал письмо Александру Лукашенко и получил подарок - флаг Беларуси

Мечты должны сбываться, и особенно - детские. В них нет корысти, подлости, лицемерия, лишь ненавязчивая искренность и простота. Мальчишка Гриша с маленького российского хутора в Краснодарском крае очень хотел приобрести флаг Беларуси. Однако ни в онлайн-, ни в офлайн-магазинах найти нужное полотно у него не получилось.

Тогда школьник прямо, без лишних слов, но со всей своей детской непосредственностью написал письмо Президенту Беларуси.

Я написал письмо именно Александру Григорьевичу потому, что я очень люблю Республику Беларусь и ее жителей. Хотя я там никогда не был, но в будущем мы с семьей собираемся приехать к вам в гости.
Гриша Похил

Телеграмма не могла остаться незамеченной. К делу подключилось белорусское посольство в Москве. Гриша получил ответ и вместе с родителями отправил видеорассказ о том, как развивались события.

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