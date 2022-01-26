3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мальчик с российского хутора в Краснодарском крае написал письмо Александру Лукашенко и получил подарок - флаг Беларуси
Мечты должны сбываться, и особенно - детские. В них нет корысти, подлости, лицемерия, лишь ненавязчивая искренность и простота. Мальчишка Гриша с маленького российского хутора в Краснодарском крае очень хотел приобрести флаг Беларуси. Однако ни в онлайн-, ни в офлайн-магазинах найти нужное полотно у него не получилось.
Тогда школьник прямо, без лишних слов, но со всей своей детской непосредственностью написал письмо Президенту Беларуси.
Я написал письмо именно Александру Григорьевичу потому, что я очень люблю Республику Беларусь и ее жителей. Хотя я там никогда не был, но в будущем мы с семьей собираемся приехать к вам в гости.
Телеграмма не могла остаться незамеченной. К делу подключилось белорусское посольство в Москве. Гриша получил ответ и вместе с родителями отправил видеорассказ о том, как развивались события.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов