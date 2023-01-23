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Маленькая девочка перелезла за ограждение и едва не упала с высоты 5 м, родители в это время сидели в мобильниках
Милиционеры спасли малышку, которая перелезла через ограждение на ж/д вокзале и едва не упала с высоты 5 м. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Мама разговаривала по телефону, папа тоже был занят в телефоне.
В какой-то момент правоохранители, которые несли службу по охране общественного порядка на территории ж/д вокзала, заметили за ограждением, которое отделяло первый этаж от подземного, детскую шапку. Оказалось, что за ограждение перелезла маленькая девочка. Ее родители находились совсем рядом, но отвлеклись и не заметили опасного маневра ребенка.
Милиционеры поспешили к малышке и сняли ее с парапета. К счастью, девочка не поняла, что происходит, и не успела испугаться. А между тем она почти минуту стояла на высоте около 5 м от земли.
Правоохранители напоминают: не выпускайте из виду малолетних детей. Один шаг несмышленого ребенка может привести к трагедии.
Фото: pixabay.com
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