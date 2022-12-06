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"Маленькие клавиши" - конкурс юных пианистов состоялся в Минске

Выступление на большой сцене, демонстрация таланта и оценка компетентного жюри - отличная возможность реализации для юных пианистов.

Дети в возрасте от 6 до 15 лет приняли участие в открытом городском конкурсе "Маленькие клавиши", который прошел в столичном Дворце детей и молодежи.

В инструментальном исполнении кроме классических произведений звучала эстрадная и джазовая музыка. Определены лучшие в четырех возрастных категориях.

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