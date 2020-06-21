Маленький тигренок завел дружбу с собакой в зоопарке Нижнего Новгорода

Этот маленький тигренок - звезда зоопарка в Нижнем Новгороде. И дело не только в его очаровании. Малыш завел дружбу с собакой по кличке Лилу, которая уже давно живет в зоопарке. Теперь посетители могут наблюдать, как маленький хищник с удовольствием играет со своим новым другом. Малыша рано отлучили от матери и передали в зоопарк. Привыкнуть к новой обстановке получилось не сразу.



Сейчас малыш уже совсем прижился на новом месте. Сотрудники зоопарка уверены: во многом этому поспособствовала их любимица Лилу. Теперь уж точно можно сказать: настоящая дружба между животными действительно существует!



