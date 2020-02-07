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Маленькое черное платье обладает суперспособностью не выходить из моды
Оно, как хамелеон, способно подстроится под разные ситуации, гардеробы и фигуры. Маленькое черное платье давно стало классикой, а значит обладает суперспособностью не выходить из моды. Из сезона в сезон только множатся дизайнерские вариации на заданную тему.
Кажется, что все гениальное просто… комбинировать. Но чтобы использовать весь потенциал черного мини-платья, нужно учитывать нюансы.
Его придумала и разрекламировала легендарная Коко Шанель. Она часто появлялась в таком наряде. Но мало кто догадывался, что посвящено элегантное черное платье Шанель трагически погибшему возлюбленному дизайнера. Пара не была связана официальными узами, так что носить обычный траур Коко не могла.
Маленькое черное платье может выглядеть скромно и скучно. Оно же способно создать утонченный романтичный или энергичный трендовый образ.
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