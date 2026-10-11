Маленькой помощи не бывает: как волонтеры помогают пожилым в рамках марафона "ДОБРО.БЕЛ"

Около 42 тыс. инициативных ребят по всей Беларуси объединил молодежный марафон "ДОБРО.БЕЛ". В его рамках Белорусский республиканский союз молодежи проводит благотворительную акцию "Добрые дела старшим".

Главная задача участников акции - помочь одиноким пожилым людям, которые особенно нуждаются в поддержке, в решении насущных бытовых вопросов. Будь то колка дров, уборка двора или простое человеческое общение - все направлено на облегчение жизни старшего поколения.

11 октября в городе Крупки 6 инициативных представителей Союза молодежи приехали, чтобы помочь собрать урожай и убрать территорию от опавшей листвы.

Юлия Валькевич, первый секретарь Крупского районного комитета БРСМ:

"Это волонтерский марафон "ДОБРО.БЕЛ". Акция направлена на добро старшим. Мы помогаем каждые выходные абсолютно всем. Если наша помощь не нужна, то мы просто приходим к пожилым людям, интересуемся их жизнью, можем прийти, попить с ними чай, обсудить что-то. Они дают нам напутственные советы в жизни".

"Я участвую в данных акциях уже около трех лет. Для меня это очень важные поступки, так как наше старшее поколение сделало для нас очень многое. Мы сейчас должны им помочь хотя бы в самом маленьком. Мы убираем траву, помогаем с огородом", - рассказала участница волонтерского движения "Доброе сердце" Эвелина Новохрост.

"Для меня это помощь пожилым, что-то, что может им облегчить путь и в будущем доказать, что наше поколение способно помогать. Мы периодически ходим помогать пожилым. Неделю назад мы поздравляли нашего школьного ветерана с Днем учителя. Мы помогали, собирали яблоки, сгребали траву, листья", - отметила участница волонтерского движения "Доброе сердце" Татьяна Громенкова.

"Нас слышат и слушают. Не только порою оценивают нашу работу, но и ценят ее, как ветеранов педагогического труда. А я профессию свою очень люблю, поэтому отдача тоже должна быть какая-то. Я считаю, что пусть приходят ребята. Это наши гости, мы с удовольствием их будем слушать. У меня боярышник не собран, красненькие ягодки. Они соберут мне, я их высушу, я им буду рассказывать, что это лекарственные ягодки. А там у меня калинка и малинка еще есть, нужно собрать. Просто я все стараюсь тоже делать, но хочется, чтобы кто-то был рядом", - поделилась жительница г. Крупки Валентина Скварковская.

Для ребят участие в акции - это не просто разовая помощь, а своего рода мост между поколениями, благодаря которому традиция уважения к старшим передается молодежи через реальные дела. И самое главное для ребят стало понимание того, что маленькой помощи не бывает.