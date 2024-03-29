Малиновский: Укрепление отношений между Беларусью и Северной Македонией соответствует интересам обеих стран и народов

Успешное развитие и укрепление отношений между Беларусью и Северной Македонией полностью соответствует интересам обеих стран и народов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны Сергей Малиновский на торжественной церемонии по вручению верительных грамот президенту республики.



В качестве важных направлений сотрудничества названы: улучшение экономических отношений, расширение договорно-правовой базы, активизация контактов в сферах туризма, образования, науки, взаимодействие в международных организациях. Президент Северной Македонии выразил надежду на формирование в будущем более благоприятных условий для развития сотрудничества между Скопье и Минском во всех сферах взаимного интереса как в двустороннем, так и многостороннем форматах.