3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Малиновский: Укрепление отношений между Беларусью и Северной Македонией соответствует интересам обеих стран и народов
Успешное развитие и укрепление отношений между Беларусью и Северной Македонией полностью соответствует интересам обеих стран и народов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны Сергей Малиновский на торжественной церемонии по вручению верительных грамот президенту республики.
В качестве важных направлений сотрудничества названы: улучшение экономических отношений, расширение договорно-правовой базы, активизация контактов в сферах туризма, образования, науки, взаимодействие в международных организациях. Президент Северной Македонии выразил надежду на формирование в будущем более благоприятных условий для развития сотрудничества между Скопье и Минском во всех сферах взаимного интереса как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов