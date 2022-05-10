Малькевич: Сегодня против Союзного государства развязана настоящая гибридная война

Здесь не только фейки, здесь идет в целом перепрошивка, перепрограммирование сознания, потому что стоит задача - развивать пораженческие настроения в обществе, задача перепрошивать сознание, в том числе и по тематике Великой Отечественной войны, обнулять подвиг наших дедов и прадедов. Эти технологии, к сожалению, мы видим - постоянное переписывание истории. Мы должны объединиться, и от реактивной обороны, знаете, когда что-то случилось, мы ответили. Мы этому научились все вместе, в том числе благодаря жестокой школе, которую прошла Республика Беларусь в 2020 году, на взлете научившись все эти фейки подбивать, мы тоже все это освоили.

Александр Малькевич, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", первый зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ