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Малькевич: Сегодня против Союзного государства развязана настоящая гибридная война
Развязана настоящая гибридная война. Идет промывание мозгов через интернет и социальные сети. А значит, и Беларуси, и России необходимо объединять усилия и переходить к тактике контрнаступления в информационном поле.
Такое мнение нашему телеканалу озвучил генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург", первый заместитель председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Здесь не только фейки, здесь идет в целом перепрошивка, перепрограммирование сознания, потому что стоит задача - развивать пораженческие настроения в обществе, задача перепрошивать сознание, в том числе и по тематике Великой Отечественной войны, обнулять подвиг наших дедов и прадедов. Эти технологии, к сожалению, мы видим - постоянное переписывание истории. Мы должны объединиться, и от реактивной обороны, знаете, когда что-то случилось, мы ответили. Мы этому научились все вместе, в том числе благодаря жестокой школе, которую прошла Республика Беларусь в 2020 году, на взлете научившись все эти фейки подбивать, мы тоже все это освоили.
"Теперь надо к проактивной позиции переходить. Мы должны атаковать, контратаковать. 6,5 миллионов фейков в этом году выброшены в целом против нас. Представляете, какое количество лжи производят западные медиа?, - возмущается эксперт. - Мы должны контратаковать. Победа будет за нами, потому что мы на стороне света, на стороне правды".
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