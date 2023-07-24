Малоизвестные факты о легендарной бригаде Батьки Миная - 24 июля на "Беларусь 1"

Сразу после "Понятной политики" смотрите новую серию проекта АТН "Война народная". Суровые годы Великой Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые, как это не раз бывало в истории, возглавили общенародную борьбу с захватчиками. Таким был известный партизанский командир Батька Минай. Его судьба уникальна по масштабу происходивших с ним событий и страшных испытаний, выпавших на его долю. Знаменитый партизанский вожак действовал со своей бригадой на Витебщине, но слава об этой неустрашимой бригаде еще в годы войны разошлась по всей Беларуси.