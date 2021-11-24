Малоритский комбинат обновил линию по выпуску детского питания в пауч-упаковке

На Малоритском комбинате установили дополнительное оборудование итальянского производства. Благодаря этому производительность линии увеличилась в два раза.Детское питание из Малориты востребовано на внутреннем рынке и за рубежом. Объем производства за последние пять лет вырос в восемь раз. Это хороший вклад в экспортную копилку концерна "Белгоспищепром".