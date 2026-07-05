Малые аппараты с большой пользой: как белорусские спутники работают на Землю

Беларусь уверенно расширяет присутствие на орбите и делом подтверждает высокий статус космической державы. Сегодня отечественные технологии работают далеко за пределами земной атмосферы, открывая новые горизонты для науки и экономики.

Беларусь вписала себя большими буквами в список космических держав. Лучшие умы Беларуси вносят значимый вклад в развитие мировой космической науки. Разработки ученых востребованы на орбите и находят широкое применение в различных отраслях экономики.

Сегодня ключевая тенденция - создание группировок спутников для зондирования Земли. Беларусь успешно вывела на орбиту два малых аппарата. Первый из них изучает процессы в ионосфере, что позволяет оперативно прогнозировать магнитные бури - это важно для защиты систем электропередачи.

Второй спутник мониторит температурные аномалии. Данные с орбиты становятся мощным инструментом. Например, в 2025 году каждый третий пожар был обнаружен именно благодаря космическому мониторингу.

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Это первый опыт в Республике Беларусь, когда съемочная аппаратура работает в инфракрасных диапазонах. На борту идет автоматическая обработка полученных снимков, и уже на землю передаются не снимки, а координаты пожара. Сейчас аппараты завершили летные испытания и вводятся в промышленную эксплуатацию".

"У метеоспутника полоса захвата такова позволяет наблюдать примерно от Испании до Урала. С юга захватывает Италию и до Новой Земли. Когда делается несколько пролетов, вся Европа как на ладони. Где красное - много пожаров, большие температуры. Где оранжевое - очаги поменьше, желтый - еще меньше", - рассказал ведущий инженер отдела приема информации УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Ложников.

Флагманский проект ближайшего будущего - совместный российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Его запуск запланирован на 2028 год.

Сергей Щербаков, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси: "Мы с коллегами из Министерства промышленности разрабатываем новый спутник, который позволит делать снимки поверхности Земли с разрешением не 2 м, как сейчас, а с разрешением 35 см. Это очень важно, потому что помимо просто детализации, мы можем увидеть то, что не увидели на большем разрешении. Ну, например, вышедший на поле комбайн видно отчетливо, и нам будет понятно, что он действительно начал уборку".

От работы в космосе - польза земная. Полученные данные востребованы во всех сферах. Наблюдения за лесом помогут вовремя выявить очаги заболевания деревьев и спасти не один зеленый гектар, а изменения в атмосфере и изучении ландшафта подскажут аграриям тактику для хорошего урожая. Космическая отрасль - локомотив научно-технического прогресса, и здесь возможности безграничны, как и сама Вселенная.