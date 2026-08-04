Малые Олимпийские игры по корнхолу прошли в минском пансионате "Вяча"

Спортивное мастерство, точность и командный дух.

Малые Олимпийские игры по корнхолу прошли в Минском городском пансионате "Вяча". Участниками шестого этапа соревнований стали 10 команд из социальных учреждений. Корнхол - инклюзивная уличная игра, где преобладают тактика и точность бросков. Чем больше попаданий в лунку, тем больше очков у команды. Спортивный проект проходит в рамках национальной программы "Активное долголетие - 20-30".

Людмила Шила, инструктор-методист по физической реабилитации Минского городского социального пансионата "Вяча":

"Было по четыре участника от каждого пансионата, и каждый бросал по четыре раза. Из них одна попытка была пробной. У нас активный спортивный образ жизни. Футбол у них на первом месте. Футболом мы три раза в неделю занимаемся. Еще есть аквааэробика".

Наталья Воронюк, постоялец Минского городского социального пансионата "Вяча":

"Приятно было, хорошо. Люди и в корнхол поиграли, и послушали певцов, и немножко потанцевали. Очень атмосферно прошел этот праздник. Физкультурой занимаемся, разными видами спорта, в бассейн ходим. Очень хорошо, приятно время проводим".

Юлия Холина, замдиректора Минского городского социального пансионата "Вяча":

"Здесь наши проживающие могут применить свои знания, умения, хобби и реализоваться в разных сферах. Это музыка. На базе нашего пансионата в прошлом году была создана группа под названием "ВИА Вяча". И социальная реабилитация, безусловно, является неотъемлемой частью нашего пансионата, где наши подопечные шьют, вяжут, театральной деятельностью занимаются".

Победители турнира - команда из пансионата "Вяча". Кстати, Малые Олимпийские игры - это не только спорт. Параллельно развернулась выставка инклюзивных мастерских. Талантливые авторы также провели мастер-классы по бисероплетению, валянию из шерсти и рисованию.