Сегодня в Мозырском роддоме акушеры помогли появиться на свет маленькому украинцу. Малыш Богдан. Его мама, украинка Юлия, вынуждена была вчера спешно покинуть родные места. До границы с Беларусью ей помогли добраться российские солдаты, до мозырской больницы - машина скорой медицинской помощи. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.