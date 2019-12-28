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Малыши в Большом театре. Посольство России пригласило детей на праздничную елку

Для самых маленьких в Минске показали балет "Щелкунчик". Гостей торжества встречали артисты балета, аниматоры и мимы. Новогодние праздники с Дедом Морозом, Снегурочкой и сладкими подарками были организованы в крупных городах страны. На многочисленных тематических площадках прошли научно-познавательные и развлекательные шоу, конкурсы, мастер-классы и дискотека.

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