Малыши в Большом театре. Посольство России пригласило детей на праздничную елку

Для самых маленьких в Минске показали балет "Щелкунчик". Гостей торжества встречали артисты балета, аниматоры и мимы. Новогодние праздники с Дедом Морозом, Снегурочкой и сладкими подарками были организованы в крупных городах страны. На многочисленных тематических площадках прошли научно-познавательные и развлекательные шоу, конкурсы, мастер-классы и дискотека.



