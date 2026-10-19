Мама - это все: история приемной матери Елены Яроковой из Ходосов

Орденом Матери удостоены еще 239 женщин со всей республики. Соответствующий указ подписал Президент. Это мамы, которые решили посвятить всю свою жизнь детям, но при этом и сами являются разносторонними личностями: успевают и работать, и иметь множество хобби, но главное для них - семья. Наша следующая история о женщине, которая стала приемной мамой для многих деток.

В небольшом агрогородке Ходосы Мстиславского района живет семья Яроковых. У мамы Лены - 8 детей. Подробности рождения каждого они не скрывают, но на вопрос, чьи они, она точно ответит: "Мои".

Елена Ярокова, приемная мать отдела по образованию Мстиславского райисполкома:

"Самое страшное в этой жизни, когда кто-то из деток выбывает и стоит пустая кровать. Нравится, когда утром встаешь и к тебе бегут: "Мам, мам". Обычно утро у нас начинается пораньше, но, так как мы в сельской местности живем, мне еще надо справиться, мы держим небольшое хозяйство. Я никогда даже не думала, что буду работать приемной мамой. Просто однажды ехали с человеком в Минске, познакомились. Она мне говорит: "Лен, у вас в Мстиславле мальчик, из Казахстана. Такая вот ситуация, что вот он остается. Взяли первого мальчика, Виталия. Потом дом большой, скучно, чего-то не хватает. Давай заедем в Могилев в дом малютки на Сурганова, посмотрим, может быть, там кому-то нужна помощь. Говорит, давай еще возьмем одного. И как мы начали оттуда возить".

Елена выпустила не одно поколение: защитников родины, врачей, юристов - успешно! Она признается: сил еще хватит даже на футбольную команду. И для тех мам, чьи возможности и масштаб внутреннего мира позволяют вот так расширить семью, у Елены всегда есть и совет, и возможность помочь делом. Принцип у женщины простой: считает, что у каждого ребенка должен быть дом.

мама и дети идут по улице

Елена Ярокова, приемная мать отдела по образованию Мстиславского райисполкома:

"Если семья осознала свою ошибку и, как говорится, старается, я считаю, что дети должны все-таки должны расти с мамой. Каждый человек, наверное, имеет право на ошибку. Кто-то может ошибиться, кто-то может эту ошибку не понять, а до кого-то мы достучимся".

Елена удостоена ордена Матери. Она рассказывает об этом скромно, с искренней благодарностью. Для нее главное - быть для этих деток не просто мамой.

Елена Ярокова, приемная мать отдела по образованию Мстиславского райисполкома:

"Мама - это все. Мир для этих деток. Есть такая категория деток, я для них, наверное, целый мир. Я очень хочу, чтобы я была этим всем, этим солнцем, этим путеводителем".

Работа мамы непростая, и государство понимает, видит и делает все, чтобы условия для материнства были созданы везде - неважно, где живешь: в столице, в областном центре или в небольшом агрогородке, а главное - кто рядом. А когда рядом мама, ничего и никого другого и не нужно.