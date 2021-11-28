Мама 9-летнего мальчика продала квартиру в деревне Ганцевичи, принадлежащую сыну - какие последствия

В прокуратуре рассказали подробности истории семьи из Борисовского района, в которой зафиксировали нарушение прав 9-летнего мальчика.

В прошлом году мама ребенкапродала квартиру в деревне Ганцевичи, по закону принадлежащую ее сыну. Об этом немногим позже узнали в надзорном ведомстве и провели проверку.

Как работники прокуратуры помогли встать на защиту прав мальчика?

Подробности в материалеВиктории Радевич.

Но чуда не произошло. Первый школьный звонок маленький Максим (сейчас ему 9 лет) услышал в столичной СШ № 109. И практически с первых дней учителя заботились о нем как о сыне. Все потому, что внимания родной матери, как оказалось, было недостаточно.

В феврале 2020 года нам поступило сообщение, что Максим один в опасной ситуации. Когда в квартиру приехали, мать и муж были сильно пьяными, ребенок предоставлен сам себе. Там была грязь, тараканы. Марина Мельник, замдиректора СШ № 109 г. Минска

Такие условия признают социально опасными, а ребенка - нуждающимся в защите. В результате полгода мальчик проведет в приюте. К слову, "вырывать" мальчишку из родного дома госорганам пришлось не впервые.

Два года назад семья - это сам Максим, его мама и отчим - (к тому моменту биологического отца лишили родительских прав из-за пристрастия к алкоголю) приехала в столицу из Борисовского района, если точнее, из деревни Ганцевичи. До переезда жили в квартире, которая по закону принадлежала ребенку.

Поскольку ребенок в 2017 году уже признавался нуждающимся в госзащите, забирался и возвращался в семью, одним из условий возвращения ребенка было оформление квартиры на него. Наталья Ленартович, старший помощник прокурора Борисовского района

Именно эту квартиру Надежда, мама Максима, решит продать, а взамен купить двушку в Минске, доля в которой будет принадлежать сыну.

Документы, подтверждающие свои благие намерения, она принесла в Борисовский райисполком. Местные чиновники, посчитав, что в новых условиях ребенку действительно будет лучше, решение одобрили.

При даче согласия Борисовским райисполкомом не было учтено то, что якобы предполагаемое приобретаемое жилое помещение находится в новостройке без какой-либо фактической отделки и без ремонта. Наталья Ленартович, старший помощник прокурора Борисовского района

Не смутило местных чиновников и крупная сумма, за которую женщина собиралась приобрести новое жилье - это 84 тысячи долларов. А за продажу старой квартиры она получила всего чуть более 13,5 тысячи рублей.

Также в ходе прокурорской проверки было установлено, что договор купли-продажи был расторгнут из-за неоплаты. Наталья Ленартович, старший помощник прокурора Борисовского района

После этого работники прокуратуры подадут в суд иск о признании договора купли-продажи жилья недействительным, равно как и переход права собственности на квартиру в деревне Ганцевичи от ребенка к новому хозяину. По решению Фемиды, в июле этого года иск одобрили, однако деньги, полученные от продажи жилья, сообщили в прокуратуре, покупателю до сих пор не вернули.

Во время судебных разбирательств мама 9-летнего мальчика признается, что покупать новое жилье в Минске вовсе не собиралась, так как денег для дорогостоящей покупки у нее нет, в банк для получения кредита она не обращалась. Вырученные от продажи старой квартиры деньги, как рассказали в прокуратуре, женщина потратила на погашение прошлых кредитов и возвращение долгов.