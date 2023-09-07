Мама - герой для меня, а муж похож на дедушку - Динара Смольская поделилась сокровенным

О маме, дедушке и на кого похож ее муж - в фильме "Динара. Любовь и золото" рассказала олимпийская чемпионка по биатлонуДинара Смольская.

Мама - главный человек в жизни Динары. "Мама - это мама, герой для меня, - говорит спортсменка. - Ей, думаю, непросто было. У меня родится ребенок, я сделаю все, чтобы у него было все, и он добивался всего, был счастлив".

Динара росла в скромных условиях, их воспитывала одна мама. "Не шиковали мы в детстве. Некоторые вещи, когда я подросла и, имея даже свой собственный заработок, я ценила больше, нежели мои ровесники. Я и благодарна, что выросла в деревне, в глубинке. И даже смотря на своих подруг, у нас одинаковые ценности, мы примерно тех же взглядов, что и были тогда, поэтому мне нравится, что мы не испортились", - порадовалась она.

Динара росла без отца, но, по ее словам, не было ощущения, что папы не хватает. "Мама была достаточно строгак нам, то есть мы четко понимали - как сказала мама, так нужно сделать".

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С учетом того, что она росла без отца, то для себя она определила примерно, какой ей нужен мужчина, по крайней мере, что не должен делать мужчина. "Историй в детстве хватало, - вспоминает она, - потому что у нас не было отца, но был мужчина, который жил с мамой и вел себя не очень хорошо по отношению к ней. Для меня единственным критерием было, чтобы он хорошо относился и не было чего-то плохого".

Сквозь череду неудач в своем супруге Антоне Смольском Динара нашла то, что искала. "Женщина ищет похожего на отца… Наверное, Антон похож на моего дедушку. Он сдержанный, спокойный. Может и смолчать, если понимает, что накаляется обстановка. Он добряк. Мужчина хороший, добрый, справедливый. И Антон похож именно на моего дедушку", - оценила спортсменка.





Дедушка Динары проработал в шахе 25 лет в Карагандинском угольном бассейне. "Там никак без спорта нельзя, - говорит он. - С работы выйдешь на поверхность, еле ноги волочишь. Шахта была где-то 5 км от города".

В Казахстане отопления не было, зарплату год не давали, рассказывает он. Родственники по жене забрали дочку Ирину с Динарой в Беларусь.

Дедушка заметил самостоятельность Динары, когда ей было годика 4-5. "Мы поехали в Казахстан, приходим на перрон, она держалась за сумку. Сумки поставил и приподнял ее на первую ступеньку, когда садились в вагон. Потом хотел поддержать, а внучка сказала, что она сама. Ехать в Казахстан четверо суток. И пока мы доехали, за 4 дня тетенька научила читать Динару".

Дедушка вспомнил и другую историю, когда Динара начала обгонять на физкультуре даже мальчиков. В то время ему подумалось, что если человек будет над собой работать, то сможет результаты хорошие получить. Спорт у нее хорошо пошел. Она как-то сказала: "Я без биатлона не могу".

Однажды, когда они не захотели ждать автобус (лето, тепло), решили пройтись пешком. "Мы пошли. 10 км. Сначала пешком, а потом говорю ей: "Давай попробуем пробежкой. И мы побежали". Он боялся, что это будет не по силам Динаре, и попросил ее сказать, когда устанет. "Потом я говорю, давай теперь на спортивную ходьбу перейдем. Как только я сказал, Динара оставила меня позади и побежала. Откуда у нее силы?! А я уже понял, что у нее есть спортивные данные".

Во время Олимпиады он пришел домой, а родственница его зовет: Иди сюда, смотри, эстафета на Олимпиаде. Он прибежал. "Смотрю, как раз Динара передает Домрачевой. Я оторопел: не может быть такого. Сижу переживаю, а мне кровь в лицо. Думаю: "Молодец! Это ж может и медаль завоевать! И Олимпийская медаль! О! Сколько радости!"





"Эх, сторонка, милая сторонка. Ты моя родная сторона. Здесь живет любимая девчонка, по которой я схожу с ума", - поет и играетдедушка. На него с умилением смотрит и улыбается Динара.



