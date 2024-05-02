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"Мама, папа, я - спортивная семья!" Большой праздник спорта и здорового образа жизни объединил учеников столичной гимназии № 7 и их родителей

"Мама, папа, я - спортивная семья!" Большой праздник спорта и здорового образа жизни объединил учеников столичной гимназии № 7 и их родителей. Для них провели мастер-классы по баскетболу, волейболу и шахматам. Профессионалы объяснили основные правила, показали интересные приемы и научили секретам мастерства.

Поддержать ребят, мам и пап пришли заслуженные мастера спорта. К слову, в самой гимназии особое внимание уделяется спортивной подготовке.

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