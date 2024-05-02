"Мама, папа, я - спортивная семья!" Большой праздник спорта и здорового образа жизни объединил учеников столичной гимназии № 7 и их родителей. Для них провели мастер-классы по баскетболу, волейболу и шахматам. Профессионалы объяснили основные правила, показали интересные приемы и научили секретам мастерства.