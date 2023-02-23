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"Мамины пироги" защитникам Беларуси - теплая и душевная традиция 23 Февраля

"Мамины пироги" - защитникам Родины! Белорусский союз женщин к 23 Февраля подготовил душевный проект с ароматом свежей выпечки и семейным теплом. В частности, представительницы организации с волонтерами из педагогического колледжа побывали в гостях у военнослужащих Минской военной комендатуры. К праздничному чаепитию привезли 40 кг кондитерских изделий по маминым рецептам. Домашние угощения дегустировали солдаты из комендантского батальона. Особенно трогательной частью встречи стали видеооткрытки с поздравлениями и словами поддержки от родителей, близких и друзей защитников Родины.


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Евгений Маркевич, военнослужащий комендантского батальона Минской военной комендатуры: Первое впечатление очень неожиданно. Не ожидал увидеть свою маму на большом экране. Она живет в Сморгони Гродненской области. Это в 150 км отсюда. Я считаю, что армия - очень важный период в жизни, который должен пройти каждый.

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Екатерина Петруцкая, председатель Первомайской районной организации г. Минска ОО "Белорусский союз женщин": Стало доброй традицией у белорусских женщин в канун 23 Февраля приезжать в военные части, комендатуры к ребятам, которые сегодня служат. Мы хотим им напомнить о том, что их всегда дома ждут и любят. А мама - это тот человек, который молится за них всегда. Белорусский союз женщин от имени всех матерей вручает им мамины пироги, наделенные заботой и теплом сердца.

Теплая и душевная акция в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил - ежегодный проект. Прекрасная половина окружает вниманием и материнской заботой военнослужащих в частях по всей стране. О достижениях белорусской армии. Бронетехника по-прежнему - ударная мощь Сухопутных войск. В Беларуси военные освоили на танках новые, ранее не свойственные способы действий, продиктованные современными вызовами. Экипажи можно видеть на блокпостах, усиливают охрану госграницы, научились бороться даже с диверсионными группами и террористами. Ни один образец военной техники не сравнится с этой машиной в элегантности и грациозности.

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