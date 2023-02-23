"Мамины пироги" защитникам Беларуси - теплая и душевная традиция 23 Февраля

Екатерина Петруцкая, председатель Первомайской районной организации г. Минска ОО "Белорусский союз женщин": Стало доброй традицией у белорусских женщин в канун 23 Февраля приезжать в военные части, комендатуры к ребятам, которые сегодня служат. Мы хотим им напомнить о том, что их всегда дома ждут и любят. А мама - это тот человек, который молится за них всегда. Белорусский союз женщин от имени всех матерей вручает им мамины пироги, наделенные заботой и теплом сердца.