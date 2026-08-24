"Мамуль, нас обменяли из плена" - подробности гуманитарной акции на белорусской границе

Беларусь продолжает последовательно придерживаться миролюбивой позиции и выступает в качестве надежной площадки для диалога. По поручению Президента Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 россиян.

Гуманитарная миссия Беларуси

24 августа на границе произошло событие, которое является очередным актом гуманизма со стороны Беларуси в непростое для соседей - России и Украины - время. Беларусь передала украинской стороне 10 ее граждан. В ответ, как и было оговорено ранее, украинская сторона передала Беларуси 10 военнослужащих Российской Федерации, которые до этого момента находились в плену. Таким образом, 24 августа свои дома и близких обрели сразу 20 человек. Для кого-то это мужья, а для кого-то отцы и сыновья. Этот обмен стал возможен благодаря личному поручению Александра Лукашенко.

Группа украинских граждан находилась на белорусской территории, нарушив миграционное законодательство, но учитывая принцип воссоединения семей, им была предоставлена возможность вернуться на родину.

Возвращаясь домой, все мужчины звонили своим родным женщинам: кто-то маме, кто-то супруге, а кто-то дочери. Без слез не обходится.

Мужчина из Ивано-Франковской области признается, что очень хочет вернуться домой. Он провел много времени на чужбине и сейчас чувствует себя непривычно. Ему дали возможность позвонить домой, он, услышав голос дорогого человека, расплылся в теплой улыбке. "Все нормально, едем домой", - сообщил он.

"Мама, привет! - заулыбался другой молодой человек. - Я в Беларуси. Мы едем, нас забирают, нас 10 человек".

"Дочка, это папа!" - говорит мужчина, они с дочерью не могут сдержать слез.

"Мир - это дом, семья. Вот это мир. Все остальное - ерунда, - говорит мужчина. - Все уляжется рано или поздно. Как любому нормальному человеку хочется, чтобы вся эта ситуация закончилась. Это беда, огромная беда".

"Я выиграл лотерею в жизни, - считает молодой человек. - Мир дается очень тяжело. Люди не идут к миру. Хочется мира. Хочется просыпаться без тревог, хочется просыпаться, чтобы было стремление жить. Это самое главное, когда люди осознают, что жизнь одна, дается один раз. Я счастлив в душе".

Он отметил, что до глубины души ценит то, что Беларусь прилагает усилия для мира и возвращения людей на родину.

Дмитрий Усов, секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при ГУР МО Украины:

"Решение было принято вашим Президентом. И в том числе благодаря этому решению возвращаются наши ребята. И поверьте, что такие форматы происходят. Они проходят. И дальше идет работа по возвращению наших граждан, по передаче российских военнослужащих российской стороне".

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей:

"Главная цель и задача, которая поставлена Президентом, - сохранить жизнь. Не важно, это украинец или россиянин - человек. И во главу угла поставлен вопрос человека. Воссоединение семей, возвращение близких - эта человечность в коде белорусского народа".

Миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права, что стало подтверждением возможности диалога.

Прибывшие из плена держались и подбадривали еще и своих родных.

"Привет, мамочка. Все нормально. Нас обменяли из плена. Мы сейчас на границе в Беларуси. Белорусская сторона хорошо встретила, - сообщил мужчина и рассказал, что его отец тоже служил по контракту. - Папа, привет. Слава богу, я все молился, чтоб ты тоже был живой. Приеду, за столом поговорим. Я один из нашей группы остался".

Ирина Костевич, общаясь с одним из тех, кто возвращается домой, рассказала, что по поручению главы государства Александра Лукашенко занимается вопросами гуманитарной миссии, обменами военнопленными. "Мы очень рады, что вы возвращаетесь домой", - улыбнулась она.

"Огромное спасибо вам за помощь. Радость неимоверная. Не верил до последнего времени. Просидел 9 месяцев. Эмоционально очень трудно. Физически боль еще можно как-то перетерпеть, но эмоционально очень трудно", - признался мужчина.

Надежду не терял, верил, все получилось, добавил он. "Я знаю, что дома ждут, надо было держаться из последних сил и рваться".

Даниил - самый младший, ему 20 лет. Служить пошел по контракту. Реакции родных иногда пугают больше, чем плен. Слезы радости и ожидания встречи.

"Мама, я домой еду, все нормально, - сказал он. - Обменяли, мама". В ответ шок, слезы и радость.

Доставленные на территорию Беларуси российские военнослужащие имеют ранения различной степени тяжести. По оценке работающих на месте специалистов, им потребуется квалифицированная медицинская помощь. Именно поэтому белорусская сторона, действуя в рамках миротворческой миссии, оперативно организовала их транспортировку в учреждения здравоохранения Гомельской области. Прямо сейчас медики оказывают бойцам всю необходимую помощь: от первичной хирургической обработки до интенсивной терапии.

Иван Худяков, главврач Гомельской городской клинической больницы № 3:

"По прибытии они пройдут все необходимые стандартные обследования - от простых до самых высокотехнологичных. Также будут взяты анализы, в дальнейшем по результатам анализов и полученных результатов обследования им будет оказываться необходимая медицинская помощь".

Беларусь в очередной раз подтвердила свой статус надежного партнера, предоставляя безопасные коридоры и площадку для гуманитарных обменов. И украинцы, и россияне получили здесь равное отношение и защиту, гарантированные международным правом.