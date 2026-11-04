Мамыкин: После рукопожатия с Лукашенко войны между Беларусью и Прибалтикой не будет

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности латвийский политик, юрист и бывший депутат Сейма Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от выступления Александра Лукашенко. Гость отметил, что глава государства удивил зал тезисом о скором окончании войны в Украине. "Ничто об этом не свидетельствует, но Президент так сказал", - признался Мамыкин. Изначально он воспринял это скептически, но затем пришел к выводу, что Лукашенко информирован лучше. "Вероятно, то, что называют политологи коридорной дипломатией, начинает работать. Мы об этом не узнаем по телевизору, но работают каналы", - пояснил он.

По словам латвийского политика, внутренние консультации с США и даже с Украиной могут вести к разрешению конфликта. Личные впечатления от общения с белорусским лидером Мамыкин сформулировал так: "Это очень серьезный политик, может быть, один из немногих на планете, кто так много знает, кто много видел настоящей политики".

В разговоре речь зашла и о Латвии. Мамыкин напомнил, что без Беларуси страна не выживет экономически. "Он говорит: мы без вас проживем, но вы-то как без нас", - передал он слова Лукашенко. Транзит невоенных грузов, белорусского зерна, калийных и азотных удобрений из Гродно может дать Латвии до четверти годового бюджета. "Только представьте, бюджет Латвии сегодня около 15 млрд евро. Каждый четвертый евро будет заработан на белорусах", - подчеркнул политик. При этом он задался вопросом, почему политики его страны не хотят пожать руку Президенту Лукашенко.

Говоря о милитаризации Прибалтики, Мамыкин назвал заявления НАТО о готовности России напасть "дымовой завесой". "Маленькие фирмы, маленькие сараи 2х2 метра, у которых оборот был 3 евро вчера, сегодня зарабатывают миллионы евро на сборке дронов", - сказал он. По его мнению, эти дроны запускают в том числе с территории Латвии и Эстонии в сторону Беларуси, а заработок строится на риторике войны. "Прибалтика - это не та территория по человеческому ресурсу, по финансовому, по военному ресурсу, которая может противостоять даже сравнительно маленькой Республике Беларусь с армией в 60 тыс. человек, не говоря о большой России", - отметил эксперт. При этом он уверен: "После вчерашнего рукопожатия я точно могу вам сказать, что войны по причине Беларуси с Прибалтикой не будет".