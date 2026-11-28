Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. О ВНС как об уникальном формате и белорусском чуде - журналист и политик из Латвии Андрей Мамыкин.

Андрей Мамыкин, журналист, политик (Латвия):

"Всебелорусское народное собрание - это уникальный жанр и уникальный формат. Я полагаю, что придумано оно было лично Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И это действительно не имеющее аналогов собрание, когда любой человек - профессор, журналист, активист, не знаю, работник колхоза - может подойти к Президенту, пожать ему руку и напрямую сказать то, что у него болит, то, что у него на сердце. И Президент обязательно это услышит и обязательно это будет все воплощено, как говорят в Европарламенте, имплементировано в новые правовые нормы и новые законы. Эта прямая связь без всяких посредников власти и народа - это действительно маленькое белорусское чудо".