Мандат на миротворческую операцию вручен командующему силами ОДКБ

В рамках командно-штабного учения "Нерушимое братство-2026" состоялось вручение Командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ мандата на проведение миротворческой операции.

Решение задач подразделениями пройдет в три этапа. На первом - необходимо занять зону ответственности и обеспечить безопасную обстановку в кризисном районе. На втором - проконтролировать местность и действия мирного населения, обеспечить охрану и оборону важных объектов, обеспечить безопасный транзит транспорта. А на третьем этапе - будут отработаны вопросы передачи критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти.

Алексей Елфимов, командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ:

"До этого мы провели ряд мероприятий, сосредоточили все контингенты стран-участниц данного учения на территории Республики Беларусь, провели слаживание штаба коллективных миротворческих сил. И подразделения приступили к отработке слаживания именно в составе подразделений для выполнения задачи, которая нам определена в мандате".

Информация, которая идет от командующего и штаба, доходит до всех пунктов управления в автоматическом режиме, что является новшеством для некоторых стран-участниц. Автоматизация значительно сокращает время на сборы и доведение задач до исполнителей.