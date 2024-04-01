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Манифестанты потребовали от Нетаньяху уйти в отставку, Израиль атаковал посольство Ирана в Сирии
Израиль вновь вступает в период политической турбулентности. Десятки тысяч манифестантов потребовали от премьер-министра Нетаньяху уйти в отставку. Кроме того, они добиваются немедленных парламентских выборов и активизации переговоров с ХАМАС об освобождении евреев-заложников. Сам Нетаньяху сейчас восстанавливается после удаления грыжи. Тем не менее, на все требования протестующих он ответил жестким отказом. Политика правительства, по его словам, останется неизменной. Стороны вошли в клинч: протестующие устроили беспорядки, а полицейские разгоняли толпу с применением самых жестких мер.
Улицы Иерусалима озарились огнями костров и укутались облаками слезоточивого газа. Демонстранты переворачивали машины и забрасывали блюстителей порядка камнями. Полицейские задержали около десятка самых буйных активистов. Тем не менее, протестующие разбили палаточный лагерь на площади у стен парламента и собираются сделать свою акцию бессрочной.
Израиль атаковал посольство Ирана в Сирии
Несколько часов назад Израиль нанес ракетный удар по комплексу зданий, расположенных рядом с посольством Ирана в Дамаске. Как сообщается, в результате атаки погиб один из иранских военных советников, генерал Корпуса стражей Исламской революции. Практически разрушена резиденция посла Исламской Республики в Сирии. Глава дипломатического представительства Тегерана уже заявил, что ответ его страны Израилю будет "жестким и своевременным".
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