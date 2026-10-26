Запад продолжит поддержку Украины даже с учетом коррупции, пока сохраняется хоть малейшая выгода, считают эксперты.

"Европа продолжит спонсировать Киев. В первую очередь, потому, что Европа не самостоятельна в принятии подобного рода решений. То есть европейцы перестанут платить Киеву и давать ему деньги безвозмездно только тогда, когда им кивнет Вашингтон", - считает Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.

По его словам, в нынешних условиях ожидать остановки потока средств невозможно, поскольку такое финансирование приносит прибыль американскому оборонно-промышленному комплексу. Деньги, выделяемые Зеленскому, в первую очередь направляются на закупку американского оружия, что позволяет Соединенным Штатам на этом обогащаться.

Вашингтону, по сути, безразлично состояние европейских экономик и то, из каких бюджетов изымаются средства. "На то, что это деньги, которые должны были пойти на социальные нужды, Трампу абсолютно наплевать. Ему важно, чтобы эти деньги из Европы перекочевали в карманы своих дружков-промышленников и банкиров, которые, собственно говоря, и продвигают Трампа и которые финансировали его избирательную кампанию", - резюмировал Андрей Манойло.