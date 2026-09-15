Манойло назвал блокировку белорусских медиа политическим заказом

YouTube отрабатывает политический заказ, и в этом отношении руководству видеохостинга сказали заблокировать определенное количество белорусских СМИ. Поэтому каналы и заблокированы. Таким мнением поделился политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

"YouTube, скорее всего, просто выслуживается перед своими заказчиками. Что касается тех, кто как раз YouTube поручил или навязал эти блокировки, то здесь ситуация особая, потому что блокировка белорусских СМИ - это признак бессилия. Это означает, что в открытой схватке враги Беларуси ничего не могут сделать со средствами массовой информации. Единственное, на что они идут, это как раз на блокировку, на перекрытие этих каналов. В этом отношении это чистая истерика со стороны тех, кто выступает против Беларуси, свободы белорусских средств массовой информации, и тех, кому не нравится, что Беларусь проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику", - сказал эксперт.