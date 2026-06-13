Манойло об интервью Лукашенко "Аль-Арабии" без монтажа: Уникальный случай в политической практике

Интервью Александра Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" вызвало широкий резонанс не только из-за поднятых тем, но и благодаря формату открытого диалога без правок и монтажа.

Российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло отметил: "Александр Лукашенко - человек смелый и отважный, потому что давать интервью крупному арабскому телеканалу без монтажа, без предварительного просмотра, без возможности что-нибудь поправить или перезаписать, или что-нибудь откорректировать с помощью дубля, для этого требуется действительно большое мужество и большая храбрость. И очень большая уверенность в себе".