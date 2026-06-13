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Манойло об интервью Лукашенко "Аль-Арабии" без монтажа: Уникальный случай в политической практике
Интервью Александра Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" вызвало широкий резонанс не только из-за поднятых тем, но и благодаря формату открытого диалога без правок и монтажа.
Российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло отметил: "Александр Лукашенко - человек смелый и отважный, потому что давать интервью крупному арабскому телеканалу без монтажа, без предварительного просмотра, без возможности что-нибудь поправить или перезаписать, или что-нибудь откорректировать с помощью дубля, для этого требуется действительно большое мужество и большая храбрость. И очень большая уверенность в себе".
"Александр Лукашенко как раз таким политиком и является, - подчеркнул он. - Потому что он говорит так, что его фразы, во-первых, отшлифованы до блеска, во-вторых, это фразы настоящего политика, которые невозможно вырвать из контекста и которые не допускают множественных интерпретаций. И в этом отношении, конечно, интервью, которое дал Александр Лукашенко, это уникальный случай в политической практике".