Манойло: Союзное государство - это пример устойчивости

Союзное государство - это работающий механизм, который приносит конкретные преимущества обеим странам, отмечают эксперты.

"Союзное государство - это пример устойчивости, потому что оно существует уже много лет и не просто существует, а развивается. Развивается быстро, стремительными темпами. Существование Союзного государства дает колоссальные преференции нашим странам, которые являются его частью, причем в широком спектре преимуществ, начиная от прибыли, торговли, экономической и промышленной кооперации и заканчивая решением задач совместной обороны и обеспечения национальной безопасности каждой из наших стран", - отметил политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.