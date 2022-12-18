Манойло: Беларусь для России - это надежная защита ее западных рубежей

Попытки раскачать общественное настроение традиционно сопровождают все двусторонние встречи лидеров Союзного государства. Вбить клин в интеграционные процессы и дестабилизировать ситуацию изнутри - единственная надежда тех, кто не смог поставить на колени санкциями.

Экономика обеих стран стабильно развивается, в том числе, благодаря постоянным контактам на уровне президентов Беларуси и России. Многое сделано за этот год, однако остаются и нерешенные вопросы.

В 2022 году 30-летие установления дипломатических отношений с Россией. Это огромный этап, целая веха жизни и страны, и поколений. Есть возможность посмотреть на эту веху со стороны и оценить: к каким мы отношениям подошли за этот период и насколько важно было эти отношения устанавливать.



Характеризуя уровень дипломатических отношений Беларуси и России,российский политолог, профессор, доктор политических наук Андрей Манойлоприводит красноречивую фразу: "У России есть три союзника: армия, флот и Беларусь".

По его словам, это действительно правда. Беларусь и Россию связывает единое общее Союзное государство. "Союзное государство - это отнюдь не фикция. В последние годы Союзное государство превратилось не просто в общее пространство интеграции экономического, культурного обмена. Это реальная структура, которая работает, и которая обеспечивает целый ряд очень важных функций для наших обоих государств, в том числе функцию безопасности", уверен он.

Беларусь для России - это надежная защита ее западных рубежей, убежден политолог. "И это очень важно особенно в нынешних условиях, когда НАТО стоит прямо на границе Союзного государства. И в значительной степени войска НАТО сдерживает от каких-либо провокаций или агрессивных действий именно Союзный щит, в первую очередь это, конечно, Вооруженные Силы Республики Беларусь", - сказал он.

Огромное значение имеют совместные действия обеих стран на внешнеполитическом контуре. "Все помнят события в Казахстане в начале этого года, когда решительные действия ОДКБ, но в первую очередь России и Белоруссии, помогли ликвидировать этот мятеж в зародыше. Это важно! Что бы в мире ни происходило, какие бы угрозы ни возникали, у России всегда есть Беларусь, а у Беларуси есть Россия. И вместе мы справимся с любой угрозой", - считает политолог.

Беларусь - абсолютно суверенное государство

Беларусь сегодня - абсолютно суверенное государство, потому что только белорусский народ и только белорусский Президент определяют свою внутреннюю и внешнюю политику, заявил политолог, профессор МГУ ИМ. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

По его словам, никто не может сегодня навязать в Беларуси то или иное решение ни с Запада, ни с Востока. И в этом заслуга в первую очередь руководства Республики Беларусь.

Союзное государство и для России, и для Беларуси - это инструмент и механизм, который позволяет этот суверенитет сохранять, защищать и укреплять. Если бы Союзного государства не было, возможно, мы действовали бы, конечно, согласовано в отдельных моментах, но в целом у нас не было бы общей политики, как в сфере международных отношений, так и в сфере взаимодействия экономики, культурного обмена и так далее. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ ИМ. М. В. Ломоносова (Россия)

Политолог уверен: Союзное государство - это механизм, который позволяет вырабатывать общие позиции, общие концепции, общие схемы и их реализовывать. В этом отношении Союзное государство не ограничивает суверенитет ни России, ни Беларуси, наоборот, его укрепляет.





Беларусь и Россия в условиях беспрецедентного политического и экономического давления

Говоря про санкционное давление, он сказал, что они и раньше знали о том, что Россию и Беларусь не сломить. "Но когда мы оказались в ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, здесь выяснилось, что друзья действительно познаются в беде, и что у России и Беларуси друзей, кроме их самих, нет.

По его словам, все последние несколько лет Беларусь и Россия демонстрируют способность вместе противостоять этому натиску. И это очень не нравится Западу. Соединенные Штаты Америки и их военно-политические союзники рассчитывали свою санкционную политику таким образом, чтобы давить на каждое государство в отдельности. Они не думали, что мы объединимся и будем выступать единым фронтом против экономической, торговой, санкционной войны. Но так произошло", - отметил политолог.

Запад неожиданно выяснил, что он не в состоянии организовать блокаду 2-ух наших стран, которые занимают значительную часть земного шара по своей территории, имеют колоссальную протяженность границ, огромные совокупные запасы природных ресурсов, но и колоссальный промышленный и научно-технический потенциал. И истерию как раз западных политиков можно было наблюдать и в 2020, и 2021, и даже в 2022 году. Это показательно. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ ИМ. М. В. Ломоносова (Россия)

Роль Беларуси в украинском кризисе?

Российский политолог считает политику Республики Беларусь, проводимую в нынешних очень непростых условиях, абсолютно правильной.

Что касается специальной военной операции, то мы, россияне, чувствуем поддержку Беларуси, - говорит профессор. - Благодаря нашему военному взаимодействию и благодаря тому, что наши мобилизованные обучается в военных лагерях на территории Беларуси, мы спокойны за наши западные рубежи и границы нашего Союзного государства, зная о том, что там стоит мощная группировка из очень хорошо подготовленных белорусских бригад. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ ИМ. М. В. Ломоносова (Россия)