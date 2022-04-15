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Манойло: Беларусь сохранила свое сельское хозяйство, и ее продукцию сегодня ждут на российском рынке

Сегодня между Россией и Беларусью огромная степень доверия. Мы вместе, и это очень многое значит в нынешней непростой обстановке. Визит Президента Беларуси на Дальний Восток показал, что санкционное давление нас только еще более сплотило и дало повод усилить наше сотрудничество в разных сферах.

Это совместные космические программы, строительство, научные разработки и, что немаловажно, продовольственная безопасность. Беларусь сохранила свое сельское хозяйство, и ее продукцию сегодня ждут на российском рынке. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

Мы очень хорошо знаем белорусскую продукцию, она всегда отличается хорошим качеством, там нет химикатов, нет добавок, они очень вкусные. Что касается РФ, у нас с программой импортозамещения мало что получилось, потому что, когда начались санкции, выяснилось - даже российские продовольственные товары во многом базировались на компонентах, которые все равно импортировались.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ Россия

Политолог пояснил, что комбикорма и семенной фонд завозились из-за рубежа.

"В этом отношении мы столкнулись с определенного рода трудностями, которых у Беларуси нет, потому что Беларусь сохранила свое сельское хозяйство и сохранила независимость от западных поставок в значительной степени, - добавил профессор. - Поэтому для белорусских производителей молочной, мясной, сельскохозяйственной продукции открываются колоссальные перспективы входа на российский рынок и поставок российским потребителям. И в этом отношении те договоренности, которые достигнуты в ходе нынешней встречи и по этому сегменту, тоже чрезвычайно важны.


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