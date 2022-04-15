Манойло: Беларусь сохранила свое сельское хозяйство, и ее продукцию сегодня ждут на российском рынке

Мы очень хорошо знаем белорусскую продукцию, она всегда отличается хорошим качеством, там нет химикатов, нет добавок, они очень вкусные. Что касается РФ, у нас с программой импортозамещения мало что получилось, потому что, когда начались санкции, выяснилось - даже российские продовольственные товары во многом базировались на компонентах, которые все равно импортировались.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ Россия