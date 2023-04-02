Манойло: На страны, которые обладают ядерным оружием, не нападают

Российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло считает, что ядерное оружие - это оружие сдерживания. "Это оружие не для того, чтобы применять его против какого-то противника. Хотя и такое в принципе не исключается. В первую очередь здесь важно понимать, что на страны, которые обладают ядерным оружием, не нападают. И градус агрессивности со стороны соседей и ближних, и дальних, если они точат зубы на белорусскую территорию, он резко упадет после того, как это оружие появится на складах, уверен эксперт. - История с размещением тактического ядерного оружия очень сильно воздействовала на западные страны, но на всех воздействовала по-разному. Но Польша испугалась, потому что поляки уже начали рисовать карту Великой Польши с территорией Западной Беларуси и Западной Украины, то есть они в общем готовы были к радикальному решению вопроса, в том числе военным путем. И тут появляется фактор, который ставит крест на любых попытках пересмотреть послевоенные границы силовым путем. Это в принципе невозможно, если есть тактическое ядерное оружие на территории. Очевидно, что при попытке нарушения территориальной целостности Беларуси, Беларусь ответит всеми средствами, которые есть в ее распоряжении".