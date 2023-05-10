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Манойло: необразованность американских политиков ведет к переписыванию истории

Заявления Белого Дома об исключительной роли США во Второй мировой войне говорят о безграмотности и необразованности среди американцев. Мнение российского политолога Андрея Манойло. По мнению эксперта - такая трактовка событий американцы насаждают на протяжении последних лет.

В большинстве своем подобного рода заявления, продиктованные действительно необразованностью, неинформированностью, и американоцентричностью представителей высшего эшелона власти в Соединенных Штатах Америки. Я уверен, что американцы очень многие не знают то, что американские войска до Берлина не дошли, и в этом отношении всю историю они рассматривают исключительно с точки зрения своего участия. участие Советского союза они, вероятно, просто не изучают, поэтому, когда официальный представитель белого дома заявляет о том, что именно американцы победили немецкий нацизм, она говорит только то, что знает то, что укладывается в ее весьма узкий кругозор, поэтому какой-то специальной такой идеологической диверсии я в этом не вижу, можно посочувствовать уровню образования, и системе образования американцев, если даже на уровне политической элиты, занимающие высшие руководящие посты в государстве наблюдается такая низкая степень знания истории, видимо, они считают, что им более глубоко знать историю не нужно совсем.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)

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