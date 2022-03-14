ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Манойло: Сегодня Беларуси необходимо усиливать пограничные войска и контртеррористическую работу

Беларусь является западным форпостом для России. Сегодня есть очень большая угроза, что именно через Беларусь в Украину попытаются проникнуть наемники с западного направления, поэтому Беларуси сегодня очень важно, во-первых, усиливать пограничный контроль, пограничные войска, обустраивать границу, а во-вторых, усиливать контртеррористическую работу. Беларусь знает, как это делать.

Таким мнением поделился российский политолог, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

Угроза проникновения террористов, экстремистов и наемников на территорию Беларуси есть, потому что они будут использовать пути транзита, пролегающие через республику, для того чтобы попасть на Украину. При этом будут менять паспорта и легенды. И одна волна транзита этих наемников пойдет скорее всего именно сейчас, когда их начнут перебрасывать по разным маршрутам на территорию Украины, для того чтобы они приняли участие в противодействии наступлению российских войск. Поэтому в этом отношении угроза очень большая. Не меньшая угроза связана с транзитом оружия, которое вместе с наемниками может переправляться на территорию Украины. И есть большая угроза оседания террористов, экстремистов и наемников при попадании на территорию Беларуси, потому что они прекрасно понимают, что на границе Беларуси с Польшей их там будут ждать. И вполне возможно, если через границу с Украиной какие-нибудь наемники перейдут, они осядут на территории Беларуси на какое-то время. То есть залягут на тюфяки, одновременно организовав спящие ячейки. Поэтому это серьезная угроза в первую очередь террористического характера.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все