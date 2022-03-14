Манойло: Сегодня Беларуси необходимо усиливать пограничные войска и контртеррористическую работу

Угроза проникновения террористов, экстремистов и наемников на территорию Беларуси есть, потому что они будут использовать пути транзита, пролегающие через республику, для того чтобы попасть на Украину. При этом будут менять паспорта и легенды. И одна волна транзита этих наемников пойдет скорее всего именно сейчас, когда их начнут перебрасывать по разным маршрутам на территорию Украины, для того чтобы они приняли участие в противодействии наступлению российских войск. Поэтому в этом отношении угроза очень большая. Не меньшая угроза связана с транзитом оружия, которое вместе с наемниками может переправляться на территорию Украины. И есть большая угроза оседания террористов, экстремистов и наемников при попадании на территорию Беларуси, потому что они прекрасно понимают, что на границе Беларуси с Польшей их там будут ждать. И вполне возможно, если через границу с Украиной какие-нибудь наемники перейдут, они осядут на территории Беларуси на какое-то время. То есть залягут на тюфяки, одновременно организовав спящие ячейки. Поэтому это серьезная угроза в первую очередь террористического характера.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова