Манойло: Высшим источником власти в демократическом государстве является народ

Важно обратить внимание на то, какие именно поправки вызывают больше всего негатива у представителей европейских государств.



Это поправки, связанные напрямую с финансированием из-за рубежа некоммерческих организаций, получающих деньги для того, чтобы в свою очередь финансировать подконтрольные им политические силы. Важно понимать, что на сегодняшний день это основной источник финансирования деструктивной оппозиции в Беларуси, который использовался летом и осенью 2020 года исключительно активно для организации госпереворотов. Если сейчас этот канал будет пересечен, то соответственно тем, кто на Западе не смирился с нынешнем положением вещей, и тем, кто все еще вынашивает планы смены политического строя в Беларуси насильственным путем, придется, видимо, искать какие-то другие каналы.



Высшим источником власти в демократическом государстве является народ, а референдум - это прямое голосование всех граждан страны. И если вносимые изменения в Основной закон страны получат одобрение именно на референдуме, это будет означать, что эти поправки получили доверие от всего народа и тем самым приобрели высшую степень легитимности.

Изменения и дополнения в Конституцию - знаковое событие в жизни страны, а решение этого вопроса на референдуме свидетельствует о демократическом пути, по которому следует Беларусь.Почему любые меры, направленные на защиту суверенитета нашей республики, вызывают истерическую реакцию у ряда западных стран? Свое мнение по этому поводу телеканалу "Беларусь 1" высказал российский политолог, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.