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Манойло: Югославия - типичный пример агрессивной политики Запада

Югославия - типичный пример агрессивной политики Запада по отношению к тем странам и народам, которые его не устраивали. Только во время войны в Югославии Запад действовал напрямую, НАТО бомбили страну, никем не прикрываясь. Сейчас же на Украине Запад действует опосредованно, используя в качестве пушечного мяса украинских неонацистов и наемников со всего мира. Но цель одна и та же.

Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло.

Войска НАТО очень долго бомбили Югославию с одной целью - закатать страну в каменный век. Потому что наносили удары они не по воинским группировкам, военным объектам или военной инфраструктуре, они наносили удары по электростанциям, гидростанциям, школам, больницам, госпиталям. И задача была сделать так, чтобы все объекты социальной инфраструктуры были разрушены, и жить в этой стране было невозможно, чтобы страна оказалась на грани гуманитарной и техногенной катастрофы.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

"Типичный пример государственного терроризма, когда одно или несколько государств применяют методы террора по отношению к другому народу, другой стране, - считает профессор.-Они, конечно, заявляли, что несут мир на острие своих штыков, но при этом те методы, которые они применяли, приводили к массовой гибели мирного населения".

"НАТО воевало не с Милошевичем и не с югославскими войсками, оно воевало с детьми. Точно так, как сейчас воюют с женщинами и детьми украинские неонацисты", - заявил политолог.

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