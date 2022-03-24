Манойло: Югославия - типичный пример агрессивной политики Запада

Войска НАТО очень долго бомбили Югославию с одной целью - закатать страну в каменный век. Потому что наносили удары они не по воинским группировкам, военным объектам или военной инфраструктуре, они наносили удары по электростанциям, гидростанциям, школам, больницам, госпиталям. И задача была сделать так, чтобы все объекты социальной инфраструктуры были разрушены, и жить в этой стране было невозможно, чтобы страна оказалась на грани гуманитарной и техногенной катастрофы.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова