Манойло: Западные лидеры приносят в жертву интересы своих производителей

Запад действительно сейчас переживает довольно острую фазу кризиса. Причем нет никаких оснований полагать, что эта острая фаза не сменится другой еще более острой фазой. Рушатся экономические цепочки в таких странах, как Германия, Франция, Италия, то есть, в тех странах, которые, казалось бы, являются флагманами капиталистического производства. Важно понимать, что, запустив механизм санкций, которые действительно бумерангом бьют и по своим собственным производителям, по своей экономике, по своим финансам, в общем, западные лидеры изначально приносили интересы своих производителей в жертву. Они знали, что будут потери и заранее были готовы на то, что эти потери будут в определенном объеме, они в определенном смысле знали, на что шли. Механизмы разрушительны для самой экономики западных стран, они полностью уже запущены. Как остановить эти механизмы, как остановить этот маховик разрушения, в общем-то, западные элиты не знают.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия)