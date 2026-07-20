Марафон благоустройства и озеленения стартовал в Минской области

Марафон зеленых и трудовых инициатив начался в Минской области. Старт акции дали торжественно в Червене.

Молодежные отряды совместно со специалистами ЖКХ приступили к благоустройству придомовых территорий. За каждым волонтерским отрядом закреплены конкретные объекты.

В планах - установка новых скамеек для зон отдыха, арт-объектов, высадка зеленых насаждений, подсыпка грунта и другие работы по созданию комфортной среды для жителей.

Трудовой марафон по благоустройству и озеленению продлится до конца августа.