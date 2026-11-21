Приятные и нужные подарки, а также увлекательная спартакиада, концертная программа, посещение развлекательного центра и кинотеатра. Новых впечатлений и ярких воспоминаний хватит надолго - столичные байкеры посетили Улуковскую спецшколу-интернат в Гомельском районе.

Участники мотоклуба взяли шефство над учреждением 9 лет назад. Ежегодно они вместе путешествуют, активно проводят время, передают необходимую мебель, оборудование, постельное белье, игрушки, компьютеры, спортивные площадки. В этот раз тоже приехали не с пустыми руками - подарили ребятам сладкие подарки и спортинвентарь.

Евгений Ткаченок, участник мотоклуба Minsk Chapter Belarus:

"Для нашего клуба это особый день - день, когда мы открываем свои сердца. Для нас это десятый, можно сказать, юбилейный приезд. Самое главное, что хочется им подарить, - это понимание, что они не одни, что они вместе с нами. И это чувство сближения, которое возникает каждый год, когда мы приезжаем, дорогого стоит".

"Не только детишки ждут нашей встречи - мы тоже ждем этой встречи. Видим, как они растут, как развиваются. Для них это большая радость, для нас - большие эмоции. На самом деле здесь тепло, уютно, комфортно. 28 декабря эти детишки приезжают к нам в Минск - на Главную елку и в цирк", - поделился Максим Шумилов, замдиректора мотоклуба Minsk Chapter Belarus.

Наталья Прудникова, директор Улуковской специальной школы-интерната:

"Эмоции сегодняшнего дня просто зашкаливают - мы готовились к этой встрече. Дети ждут сюрпризов, уже несколько недель ходят в школу с горящими глазами, все ждут своих друзей. Я уверена: сегодня даже не все спали".

Всего в спецшколе 158 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Это дети с особенностями развития. Есть и сироты, оставшиеся без материнской любви и ласки.