"Марафон единства" на Мотовелозаводе: акция объединяет песней и танцами прямо в цехах

"Марафон единства" продолжает объединять песней и танцами прямо в цехах. Сегодня акция на обновленных площадях Мотовелозавода.



Живые выступления известных белорусских артистов создают особое настроение для тех, кто собирает самый известный двухколесный транспорт в Беларуси и не только.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: "Марафон единства" показывает, что нет разницы между человеком, который находится на сцене, и который находится в цеху. У каждого своя работа. Самое главное -ее выполнять качественно и тем самым вносить свой вклад в общее дело".

Сергей Манько, директор ООО "Мотовелозавод": "Настраивает на боевой дух. Это праздник на самом деле. Мы недавно заработали в этих цехах. И для нас праздник - то, что мы сегодня имеем. И плюс концерт. Ну, это праздничное настроение, это единство, единство в мыслях, единство в силе, единство в производственных процессах".