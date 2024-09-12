"Марафон единства" продолжает масштабное шествие по Беларуси: на очереди Гомель и Жлобин

"Марафон единства" продолжает масштабное шествие по Беларуси. Двухдневная программа республиканской общественно-культурной акции завершилась в Молодечно. На очереди Гомель и Жлобин.

Акцию инициировал глава государства, а творческая группа предложила новый формат. Впервые в республике празднуют единство с таким размахом - марафон охватит каждый регион. Стартовали с Минской области. В Молодечно была подготовлена программа с лекторием, квестами, экскурсиями на предприятия и, конечно, концертом. Суть "Марафона единства" - объединить творческие силы всей страны. Поэтому на главной сцене каждого из городов-участников выступают коллективы из разных регионов.

Публике пришелся по душе и проект "Знаковая встреча". Это неформальное общение с теми, кто добился успеха не только на словах, но и в делах. Медийные персоны, известные блогеры, депутаты и артисты встретятся с публикой в каждом из заявленных регионов.

В Молодечно участниками "Знаковой встречи" стали настоящие герои - Марина Василевская и Олег Новицкий. Они поделились своей историей успеха и вдохновили присутствующих на новые вершины, в том числе в трудовой деятельности.

"Марафон единства" объединил на своих площадках белорусов из разных сфер. Возможность высказаться и быть услышанными получили настоящие патриоты. Некоторые даже выступили во время концерта в спортивно-развлекательном центре "Олимпик".

А в Ледовом дворце свое мастерство продемонстрировали артисты из Минской области, а также профессиональные и любительские коллективы Витебщины и Гомельщины. Поприветствовать участников и гостей "Марафона единства" от имени Президента было поручено пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт.