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"Марафон единства" продолжает масштабное шествие по Беларуси: на очереди Гомель и Жлобин
"Марафон единства" продолжает масштабное шествие по Беларуси. Двухдневная программа республиканской общественно-культурной акции завершилась в Молодечно. На очереди Гомель и Жлобин.
Акцию инициировал глава государства, а творческая группа предложила новый формат. Впервые в республике празднуют единство с таким размахом - марафон охватит каждый регион. Стартовали с Минской области. В Молодечно была подготовлена программа с лекторием, квестами, экскурсиями на предприятия и, конечно, концертом. Суть "Марафона единства" - объединить творческие силы всей страны. Поэтому на главной сцене каждого из городов-участников выступают коллективы из разных регионов.
Публике пришелся по душе и проект "Знаковая встреча". Это неформальное общение с теми, кто добился успеха не только на словах, но и в делах. Медийные персоны, известные блогеры, депутаты и артисты встретятся с публикой в каждом из заявленных регионов.
В Молодечно участниками "Знаковой встречи" стали настоящие герои - Марина Василевская и Олег Новицкий. Они поделились своей историей успеха и вдохновили присутствующих на новые вершины, в том числе в трудовой деятельности.
"Марафон единства" объединил на своих площадках белорусов из разных сфер. Возможность высказаться и быть услышанными получили настоящие патриоты. Некоторые даже выступили во время концерта в спортивно-развлекательном центре "Олимпик".
А в Ледовом дворце свое мастерство продемонстрировали артисты из Минской области, а также профессиональные и любительские коллективы Витебщины и Гомельщины. Поприветствовать участников и гостей "Марафона единства" от имени Президента было поручено пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт.
"Марафон единства" продолжается. 19 и 20 октября акция пройдет в Гомеле. Не пропустите масштабное действие в своем городе!
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